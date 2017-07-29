29.07.2017 (16:56)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил десантников с наступающим Днем ВДВ

Сегодня в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих-десантников и ветеранов с 87-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск (ВДВ), который отмечается 2 августа.

«Многие поколения ваших предшественников, ваши отцы и деды внесли свои имена в славную историю Воздушно-десантных войск. Своими подвигами, а порой своими жизнями они создавали историю нашей страны», — сказал глава военного ведомства.

По его словам, десантники достойно представлены на Армейских международных играх, открывшихся сегодня.

«Я уверен, хотел сказать «надеюсь», но я уверен, что наши десантники и в этом году, и в этих соревнованиях будут лучшими», — отметил генерал армии Сергей Шойгу.

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