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29.07.2017 (09:28)

Спецназ ЮВО на Кубани отрабатывает задачи по уничтожению условных террористов в городских условиях

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В ходе тактико-специальных занятий военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, провели учебную операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований (НВФ).

При отработке практических задач были задействованы бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», а также новейшие оптико-электронные комплексы разведки. 

По замыслу занятий населенный пункт, состоящий из нескольких жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен условным НВФ общей численностью около 20 человек.

Перед началом активных действий спецназовцы провели разведку местности с использованием беспилотного летательного аппарата и получили необходимые данные о НВФ. В целях освобождения заложников штурмовые отряды блокировали населенный пункт, затем в ходе скоротечного боя уничтожили условных террористов.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций условного НВФ использовались имитационные боеприпасы и средства задымления.

Всего к занятиям привлечено свыше 100 военнослужащих и 5 бронемашин.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Спецназ
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