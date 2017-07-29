29.07.2017 (15:53)

В Минске в рамках АрМИ-2017 стартовал конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества»

В Минске в рамках Армейских международных игр-2017 стартовал конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества».

Как сообщил главный судья конкурса Сергей Потапов, в состязаниях, которые продлятся до 5 августа, принимают участие четыре команды от вооруженных сил России, Белоруссии, Армении и Казахстана. Конкурс проводится среди солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах государств-участников СНГ. В составе каждой команды — по три мужчины и одной женщине.

«Конкурс состоит из пяти военно-профессиональных этапов: спортивного «Атлет», военно-профессиональных «Профессионал» и «Снайпер», конкурса на знание военной истории «Эрудит», а также культурно-художественного «Кавалер/Сударыня», — рассказал главный судья.

Он уточнил, что награждение будет осуществляться по каждому из этапов конкурса. Первый из этапов — на знание военной истории — пройдет в Минске уже в субботу.

В свою очередь, руководитель российской команды Николай Митрик отметил, что в рамках подготовки к конкурсу в Вооруженных Силах Российской Федерации прошли всеармейские этапы, были отобраны сильнейшие военнослужащие. Он выразил надежду, что российская команда сможет показать достойный результат в честной борьбе.

Глава российской команды заявил, что состязания, подобные Армейским играм и конкурсу «Воин Содружества», помогают военнослужащим не только качественно осваивать воинскую специальность, в профессиональном плане повышать готовность к выполнению задач, но и способствуют укреплению дружеских отношений между военнослужащими.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Олег Белоконев также отметил, что одной из основных целей конкурса «Воин Содружества» является развитие дружественных связей между военнослужащими стран СНГ.

Конкурс «Воин Содружества» проводится ежегодно с 2009 года. В Белоруссии он проходит уже второй раз (первый раз — в 2014 году).

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