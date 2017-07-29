29.07.2017 (11:31)

Российские военнослужащие вместе с иностранными коллегами провели тренировку в рамках подготовки к конкурсу «Десантный взвод» в Китае

Российские десантники вместе с коллегами из КНР, Казахстана, Ирана и ЮАР провели в субботу на полигоне Хаодянь (Китай) тренировку в рамках подготовки к международному конкурсу «Десантный взвод-2017».

Военнослужащие тренировались в преодолении горных участков местности по навесной 30-метровой переправе, а также спускались и поднимались по обрывистым склонам с помощью специальной альпинистской веревки. Тренировка проходила в течение нескольких часов, в ней участвовали около 200 военнослужащих пяти стран.

Российские десантники и их иностранные коллеги во время тренировки не только на практике выполняли альпинистские приемы по преодолению препятствий, но и делились опытом в способах выполнения этой задачи, поскольку выяснилось, что в различных армиях мира для действий в горах существуют различные рекомендации.

Международный этап конкурса «Десантный взвод» пройдет на горном полигоне Хаодянь на территории Китая в рамках Армейских международных игр-2017 с 29 июля по 12 августа.

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