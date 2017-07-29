29.07.2017 (15:41)

Летчики фронтовых бомбардировщиков Су-24М ЮВО ушли от атаки истребителей условного противника в небе Волгоградской области

Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области, выполнили учебно-тренировочные полеты с целью совершенствования навыков управления фронтовыми бомбардировщиками Су-24М на высотах от 200 до 1 тыс. метров на скорости до 1000 км/ч.

В ходе занятий летчики отработали элементы предполетной подготовки, тренаж летного состава перед полетом, тренаж пеший по летному, получили указание на выполнение воздушной разведки погоды и совершили полеты в штатном режиме.

Учебно-тренировочные полеты являются одним из этапов летной подготовки, в ходе которых экипажи повышают групповую слетанность экипажей на малой высоте, навыки пилотирования в выполнении боевого маневрирования, маневра «горка» после нанесения условного авиаудара, имитации выхода на боевой путь, прохода по боевому пути с имитацией боевого маневрирования.

Так же летчики совершенствовали умение взлета и захода на посадку по освещаемой полосе в ночное время, действовать в случае отказа авиационной техники и совершении маневра по уклонению от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

К полетам было привлечено около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, а также около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.

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