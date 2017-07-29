29.07.2017 (15:36)

30 июля на полигоне Ашулук в ЮВО состоится церемония открытия международного конкурса «Ключи от неба»

30 июля на территории Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Ашулук в Астраханской области пройдет церемония открытия международного конкурса «Ключи от неба» по полевой выучке среди боевых расчетов зенитных ракетных войск 4-х стран.

В соревнованиях примут участие 5 команд из России, Казахстана, Белоруссии и Китайской Народной Республики, всего более 100 военнослужащих.

В ходе 4-х этапов конкурса военнослужащие посостязаются в вождении крупногабаритных автомобилей МАЗ, совершении маневра (марша) зенитным ракетным дивизионом с зенитной ракетной системой (ЗРС) С-300, заряжании пусковой установки С-300ПС, С-300ПМ и С-300ПМ2, а также отражении удара условного воздушного противника, в том числе с боевыми пусками зенитных управляемых ракет.

Впервые для участия в конкурсе на полигон в Астраханскую область команда Китая прибыла со своей техникой – ЗРС С-300ПМУ2, экспортный вариант российского С-300ПМ2. Также команда Белоруссии посоревнуется на своих тяжеловесах МАЗ-543.

Конкурс Армейских международных игр «Ключи от неба» организуется российским минобороны во второй раз, ранее проводился в 2016 году.

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