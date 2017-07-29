Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

29.07.2017 (15:27)

Военнослужащие ЮВО из Севастополя примут участие в армейском международном конкурсе «Ключи от неба»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) из Севастополя в составе боевого расчета зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ с воскресенья примут участие в армейском международном конкурсе «Ключи от неба», проводимом в рамках АРМИ-2017.

Также от Вооруженных Сил России в соревнованиях выступят боевые расчеты из Москвы и Комсомольска-на-Амуре, на ЗРС С-300ПМ2 и С-300ПС соответственно. Всего от минобороны Российской Федерации в качестве участников привлечены около 50 военнослужащих различных подразделений зенитных ракетных войск, из их числа 2 девушки.

В ходе 4-х этапов конкурса военнослужащие поборятся в вождении крупногабаритных автомобилей МАЗ, совершении маневра (марша) зенитным ракетным дивизионом на ЗРС, заряжании пусковой установки С-300, а также отражении удара условного воздушного противника, в том числе с боевыми пусками зенитных управляемых ракет.

Всего в соревнованиях на полигоне Ашулук в Астраханской области примут участие более 100 военнослужащих из России, Казахстана, Белоруссии и Китайской Народной Республики.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Ключи от неба
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false