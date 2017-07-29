29.07.2017 (13:36)

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ направил приветствие участникам и гостям Армейских международных игр

Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр.

«Эти состязания военных профессионалов проводятся уже в третий раз, и с каждым годом расширяется их программа и география, растёт число команд из разных стран, которые демонстрируют воинское мастерство и на суше, и на море, и в воздухе, проявляют лучшие качества, необходимые на военной службе: выучку и дисциплину, умение действовать слаженно и чётко, а также способность быстро принимать решения, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех операции, но и жизнь товарищей», — говорится в приветствии Президента России, опубликованном на сайте Кремля.

«Уверен, что нынешние Армейские международные игры помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники, но главное — будут укреплять традиции партнёрства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов», — отметил Владимир Путин.

Он пожелал всем участникам удачи и новых побед, а зрителям — ярких впечатлений.

Армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа.

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