29.07.2017 (13:28)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу открыл Армейские международные игры-2017

Сегодня в подмосковном Алабино Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу открыл Армейские международные игры-2017.

Выступая на церемонии, глава российского военного ведомства заявил, что с каждым годом Армейские международные игры вызывают всё б?льший интерес в стране и за рубежом.

«Мы помним, как это начиналось. Прошло три года и вот уже сегодня свой профессионализм продемонстрируют свыше 3,5 тыс. военнослужащих из 28 государств», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что увеличивается количество стран, готовых принять эстафету проведения Игр на своей территории. «На этот раз, помимо России, они пройдут в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае», — сообщил глава военного ведомства.

Расширяется и список соревновательных дисциплин, теперь участники поборются за медали в 28 конкурсах, добавил генерал армии Сергей Шойгу.

«Безусловно, это повысит зрелищность и состязательный дух турнира, привлечёт значительное количество зрителей», – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Обращаясь к участникам Игр, Министр обороны призвал их помнить, что победа — это всегда преодоление себя, результат кропотливого труда и полной самоотдачи.

«Уверен, что вы проявите целеустремленность, выдержку, силу духа и твёрдость характера. Достойно выдержите все испытания и добьётесь поставленных целей», — сказал в заключение генерал армии Сергей Шойгу и объявил Армейские международные игры 2017 года открытыми.

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