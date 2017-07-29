29.07.2017 (11:50)

Главный судья международного конкурса «Снайперский рубеж» назвал фаворитов соревнований

Россия, Китай, Монголия, Узбекистан и Казахстан являются главными фаворитами международного этапа конкурса «Снайперский рубеж».

Как отметил главный судья соревнований генерал-майор Талгат Койбаков, эти страны — наши географические соседи, поэтому командам потребуется меньше времени на адаптацию к климатическим условиям и рельефу местности по сравнению с остальными участниками.

«Также, небольшое преимущество будут иметь страны, на вооружении которых состоят снайперские винтовки Драгунова», — добавил он.

В программу конкурса внесен ряд изменений по сравнению с прошлым годом, в частности, количество мишеней для стрельбы из пистолета Макарова увеличено с трех до пяти. Два штрафных круга вместо одного назначаются за непораженную цель при выполнении огневых задач из винтовки СВД-С.

«Раньше стрелок-снайпер мог не поразить цель, но быстро пробежать штрафной круг и, тем самым нивелировать преимущество точно отстрелявшегося участника. С увеличением штрафных кругов мы повышаем снайперскую составляющую конкурса, ставим во главу угла именно меткую стрельбу», — отметил генерал-майор Талгат Койбаков.

Международный конкурс АрМИ-2017 «Снайперский рубеж» будет проводиться в Жамбылской области на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана. В нем примут участие команды из Азербайджана, Армении, Бангладеша, Белоруссии, Венесуэлы, Греции, Индии, Ирана, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России, Таиланда, Узбекистана и ЮАР.

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