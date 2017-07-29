29.07.2017 (11:21)

В Армейских международных играх-2017 примут участие свыше 150 команд из 28 стран

В Армейских международных играх-2017 примут участие свыше 150 команд из 28 стран, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Кроме того, 22 иностранных государства направили на игры 47 групп своих наблюдателей.

Девять зарубежных стран впервые примут участие в АрМИ-2017: Бангладеш, Израиль, Лаос, Марокко, Сирия, Таиланд, Узбекистан, Уганда, ЮАР.

Самые представительные команды иностранных государств на Играх направлены из Казахстана, Китая, Ирана и Белоруссии. Казахстанские военнослужащие будут участвовать в 17 конкурсах, команда Китая — в 15, Белоруссия — в 12, Иран — в 11. Российская сборная выступит во всех 28 конкурсах.

Общая численность участников превышает 4 тыс. человек.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице