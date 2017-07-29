29.07.2017 (10:16)

Во Владивостоке прошла генеральная репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ

Во Владивостоке, под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца прошла генеральная репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-Морского флота России

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере обошел парадный строй кораблей, стоящих в акватории Амурского залива, и поздравил моряков с праздником.

В ходе генеральной репетиции военно-спортивного праздника для зрителей было показано прохождение боевых кораблей, торпедная атака подводной лодки малыми противолодочными кораблями, элементы противоминного обеспечения тральными силами. Зрелищными эпизодами стали действия сил специального назначения, по освобождению условно захваченного пиратами судна, выполнение кораблями артиллерийских и торпедных стрельб, а также высадка морского десанта на 10 бронетранспортерах с большого десантного корабля на водную станцию ТОФ при поддержке артиллерийским огнём с большого противолодочного корабля.

В общей сложности, в генеральной репетиции приняло участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 1.5 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице