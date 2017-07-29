29.07.2017 (09:02)

На Камчатке накануне празднования Дня Военно-Морского флота восстановлен памятник экипажу советской подводной лодки Л-16

В Вилючинске накануне празднования Дня Военно-Морского флота восстановили памятник погибшим морякам-подводникам экипажа дизель-электрической подводной лодки «Л-16».

Для этого была изготовлена точная копия прежней рубки, которая за несколько десятилетий потеряла свой первоначальный вид. Кроме того, на новой рубке сохранены не только все оригинальные выдвижные устройства и латунные детали, но и дополнительно смонтирована подсветка из ходовых огней. Дополнительно были изготовлены различные технологические конструкции внутри рубки для удобства её обслуживания. В завершении проведена абразивная чистка металлоконструкции, нанесен антикоррозийный слой на всю поверхность и выполнена покраска. Некоторые детали рубки были реставрированы и их увидят в первоначальном виде.

Все работы по реконструкции памятника выполнены на Вилючинской верфи.

Справочно:

Л-16 – советская дизель-электрическая подводная лодка времён Второй мировой войны. Лодка была заложена в 1935 году на заводе в г. Николаеве и в виде отдельных секций перевезена во Владивосток, на завод № 202 (ныне Дальзавод), где была собрана и спущена на воду в июле 1936 года.

В 1942 году вместе с Л-15 была выбрана для усиления Северного флота и 25 сентября отправилась в переход из Петропавловска-Камчатского через Панамский канал в Полярный. Командовал подводной лодкой капитан 3 ранга Д.Ф.Гусаров.

11 октября 1942 года в 11.00 Л-16 на подходах к Панамскому каналу была торпедирована неизвестной подводной лодкой. Весь экипаж погиб.

Обстоятельства гибели подводной лодки Л-16 не выяснены до сих пор.

В память о погибшей Л-16 и ее членов экипажа в г. Вилючинске 24 июля 1966 года и установлен памятник, представляющий собой рубку подводной лодки.

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