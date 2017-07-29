29.07.2017 (01:28)

Российские десантники готовят вооружение и технику для снайперской стрельбы в условиях экстремально высоких температур

На полигоне «Хаодянь» (провинция Хубэй, Китай) российские десантники готовят оружие боевых машин к применению в одном из самых жарких мест южного Китая.

Автоматические пушки и комплексы управления огнем боевых машин наводчики-операторы вместе с механиками-водителями своих боевых машин (БМД-2) подготавливают к применению в условиях экстремально высоких температур.

Техники и специалисты по вооружению осуществляют заключительные мероприятия которые позволят вооружению боевой техники использовать скрытые возможности в высокогорной местности при экстремальной температуре свыше 50 градусов Цельсия.

Наводчики вместе со специалистами в течении нескольких дней провели более 5 тысяч операций на комплексах вооружения выводя их возможности на уровень снайперской стрельбы в экстремальных условиях.

В ходе работ специалисты настраивают комплексы вооружения для ювелирной точности стрельбы на дальность свыше 2000 метров.

Механиками провели необходимые работы повышающие коэффициенты полезного действия силовых агрегатов, трансмиссии и двигателей боевых машин.

Мероприятия по подготовке вооружения боевых машин и боевой техники к применению в экстремальных условиях проходят в рамках подготовки подразделения ВДВ России к международному конкурсу «Десантный взвод» Армейских международных игр – 2017 .

Международный этап конкурса «Десантный взвод» будет проводиться на территории Китайской Народной Республики в рамках Армейских международных игр – 2017 в период с 29 июля по 12 августа 2017 года.

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