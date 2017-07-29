29.07.2017 (07:39)

Сотрудники военно-исторического музея из Забайкалья покажут уникальные экспонаты, посвященные Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 года

Сотрудники Военно-исторического музея Дома офицеров Восточного военного округа, расположенного в Забайкальском крае, в августе привезут в Москву выставочную экспозицию, посвященную Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 года.

Среди экспонатов будет флаг Японии, с нанесенными на него иероглифами - словами клятвы самураев о верности своему государству и своему императору.

Помимо этого будет представлен и легендарный автомат пистолет-пулемет Шпагина сорокового года выпуска, историческую ценность которому придает надпись на прикладе "Тося". Установлено, что данный автомат собрала девушка, приложившая личное письмо для красноармейца, к которому попадет оружие. В письме она просила солдата ничего не бояться, безжалостно бить врага, а главное быть уверенным в оружии, обещав, что оно не подведет.

Всего будет продемонстрировано более 20 экспонатов, наглядно демонстрирующих оружие Маньчжурской стратегической наступательной операции - японский пистолет "Намбу", штык-нож, клинок с чехлом, ремень и подсумок, меч "катана", меч офицера госбезопасности Японии.

Также зрители смогут увидеть предметы одежды японских воинов и фотографии из коллекции музея, в частности с изображением пленного императора Айседоро Пу-и перед его отправкой в Советский Союз, а также фотографии зала его резиденции, располагавшейся в то время в Чите, его рабочего стола, ваз и прочих элементов быта той эпохи.

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