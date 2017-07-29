29.07.2017 (06:39)

Медицинский отряд специального назначения ВВО переброшен на полигон Цугол в рамках проверки боеготовности войск

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Читинского военного клинического госпиталя Восточного военного округа поднят по учебной тревоге и переброшен на полигон Цугол Забайкальского края для обеспечения мероприятий самой крупной в текущем году проверки боеготовности войск округа.

На учебно-тренировочном комплексе военными медиками развернуты приемное отделение, операционно-реанимационное отделение, передвижной рентген кабинет и специальная мобильная лаборатория филиала Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора минобороны России.

Специалисты лаборатории будут ежедневно отбирать пробы воды и продуктов питания для мониторинга санитарно-гигиенического состояния.

Напомним, что в понедельник стартовала проверка боевой готовности Восточного военного округа. От двух объединений округа задействовано до 8 тысяч военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, а также свыше 3 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

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