29.07.2017 (04:40)

В Хабаровском крае военные полицейские предотвратили попытку организации массовых беспорядков

В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции Восточного военного округа по противодействию терроризму.

В ходе практической части занятия военнослужащие отработали задачу по блокированию группы условных нарушителей правопорядка, совершившей попытку устроить массовые беспорядки в районе одной из воинских частей.

В рамках мероприятия одна из групп нарушителей отвлекла на себя внимание военнослужащих военной полиции с целью скрыть проникновение условных диверсантов на военный объект.

В ходе учебного боя условные провокаторы были задержаны, а вооруженные условные террористы, напавшие на воинскую часть, были уничтожены ответным огнем подразделений антитеррора.

Подобные учения направлены на выработку слаженности действий подразделений военной полиции с применением штатного вооружения, средств защиты и специальных средств, а также повышение психологической устойчивости военнослужащих к провокационным действиям со стороны нарушителей правопорядка.

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