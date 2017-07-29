29.07.2017 (06:00)

Сегодня на полигоне КНР "Корла" прошла жеребьёвка команд-участниц международного конкурса «Суворовский натиск»

На полигоне «Корла» в Китае прошла жеребьёвка команд-участниц международного конкурса «Суворовский натиск». Главы делегаций вытащили гильзы с нанесёнными на них номерами, определяющими соперников и очередность заезда.

Конкурсанты поделились на две группы: в первую вошли Россия, Китай и Ангола, во вторую — Иран, Венесуэла и Зимбабве. Российским экипажам придётся выступать с бесспорными фаворитами состязаний: в прошлом году команда из КНР завоевала второе место, а команду из Анголы готовили к конкурсу выпускники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища ДВОКУ. Кстати, именно курсанты этого вуза и представят нашу страну на конкурсе.

Это единственный конкурс в КНР, в котором российская техника будет соревноваться с китайской. Экипажи боевых машин БМП-2 будут состязаться на замкнутой четырехкилометровой трассе с экипажами «Тайп-86». Российской и китайской технике предстоит преодолеть противотанковые рвы, колейные мосты, косогоры, гребенки, эскарпы, проходы в минно-взрывном заграждении. Трасса оборудована участками для стрельбы: экипажам необходимо поразить мишени, имитирующие БМП, вертолёт, а также противотанковый гранатомёт.

Именно этот конкурс «откроет» армейские международные игры в КНР.

Во время подготовки к конкурсу команда Сухопутных войск России ознакомилась с местностью и правилами проведения соревнований, протестировала российскую технику в экстремальных климатических условиях, совершила затяжной марш-бросок между пустыней Такла-Макан и горами Тянь-Шаня, осуществила пристрелку оружия.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний.

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