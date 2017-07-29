29.07.2017 (01:15)

Более 30 тысяч зрителей посетят полигон КНР «Корла» во время «АрМИ-2017»

«Более 30 тысяч зрителей посетят полигон «Корла» министерства обороны Китая, расположенном на северо-западе КНР во время «АрМИ-2017» », — заявил представитель Сухопутных войск НОАК полковник Тан Иншуай.

По его словам, полигон министерства обороны «Корла» (Синьцзян-Уйгурского автономного района) впервые будет открыт не только для военных, но и гражданских людей.

«Церемонию открытия «АрМИ посетят более 5.000 человек. Это будет грандиозное фееричное шоу с ярким национальным колоритом, лучшими танцевальными и музыкальными коллективами», -—подчеркнул полковник Тан Иншуай.

В свою очередь главный судья соревнований на полигоне «Корла» генерал-майор Сюй Юй Цзе отметил, что график состязаний составлен таким образом, чтобы зрители могли увидеть все без исключения конкурсы.

На полигоне «Корла» пройдёт четыре конкурса международных армейских игр «АрМИ-2017»: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо» и «Суворовский натиск». В них будут состязаться сухопутчики из 10 стран мира: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, России, Узбекистана.

«Три страны примут участие во всех четырёх конкурсах «АрМИ-2017» на полигоне Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Это Россия, Китай, Иран», - заявил представитель Сухопутных войск НОАК полковник Тан Иншуай.

Он также уточнил, что Белоруссия, Венесуэла, Египет и Узбекистан выступят в двух международных состязаниях, а Казахстан, Зимбабве и Ангола — в одном.

По его словам, на полигон «Корла» прибыли все участники соревнований. Команды провели осмотр и проверку технического состояния вооружения и военной техники, ознакомились с объектами и трассами соревнований, прошли вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности. Судейская коллегия конкурса провела мандатную комиссию и жеребьёвку. Военнослужащие также потренировались в преодолении препятствий.

Армейские международные игры на территории Китая (АрМИ-2017) будут проводиться с 30 июля по 12 августа. В этом году они пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в 14 дней непрерывных состязаний.

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