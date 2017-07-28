28.07.2017 (22:16)

Участники АрМИ-2017 «Мастера автобронетанковой техники» провели первые ознакомительные заезды на обновленной трассе

Военные водители сборных команд из Российской Федерации, Египта, Венесуэлы и Казахстана провели первые ознакомительные заезды на обновленной трассе командной эстафеты Международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники», который пройдет в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017) в Воронежской области.

«Иностранные и Российские представители команд – участниц будут выступать на автомобильной технике, принятой на вооружение сил Российской Федерации. Каждой команде предоставлены отдельные боксы и стоянки для обслуживания техники и разбора ошибок при прохождении элементов трассы. Со вторника начались первые тренировки и подготовка техники. Водители смогли опробовать первые элементы трассы индивидуальной гонки, а также провести разборы ошибок по преодолению препятствий, что позволит качественным образом подойти к подготовке каждой из команд к выступлению на соревнованиях», - заявил главный судья соревнований полковник Дмитрий Тужиков.

Отличительной особенностью проведения соревнований этого года станет ввод нового этапа соревнований – «конкурс капитанов». Представителю от каждой из команд предстоит преодолеть отдельный участок трассы, протяженностью 5,4 километра с преодолением элементов индивидуальной и командной гонки. Капитаны будут выступать на автомобилях УАЗ-3163 «Патриот».

Специально для организации объективного контроля судейской коллегии за прохождением препятствий на трассе будет установлено свыше 20 дополнительных камер видеонаблюдения, которые в дни соревнований также будут транслировать для зрителей удаленные участки прохождения конкурсной программы.

«В прохождение трассы командной эстафеты были внесены изменения. В 2017 году водители автомобиля УАЗ не будут преодолевать каменистый участок трассы, состоящий из крупных бетонных полусфер, имитирующих каменисты берег, что дает водителям время на скорейшее прохождение трассы, но создает большее внимание со стороны учетчиков и судей к качественному прохождению других элементов», - поделился капитан сборной команды Вооруженных Сил Российской Федерации майор Андрей Ракеев.

На трассе командной эстафеты пилоты на легковых автомобилях УАЗ-3163 «Патриот», грузовых автомобилей КамАЗ-43501, а также седельных тягачей на автомобилях КамАЗ-65225 с полуприцепом преодолели скоростные участки трассы, грунтовый серпантин, прошли по грязевым, водным участкам, отработали элементы вождения по «стерне», «пахоте», «колее», «каменистому участку» и «песку».

Начнутся соревнования 3 августа в городе Острогожск, Воронежской области и будут состоять из трех этапов: индивидуальной гонки, командной эстафеты и конкурса капитанов. Завершатся соревнования проведением самого зрелищного этапа - «Командной эстафеты» и торжественной церемонией закрытия Международного конкурса и награждением победителей.

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