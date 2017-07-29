29.07.2017 (00:38)

В китайском Чанчуне довели основные этапы проведения конкурса «Авиадартс-2017»

В городе Чанчунь Китайской Народной Республики прошла пресс-конференция, посвященная проведению международному этапа конкурса «Авиадартс-2017».

В мероприятии приняли участие руководитель делегации российской команды генерал-майор Олег Маковецкий, заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил НОАК генерал-майор Ли Чуньчао, заместитель начальника управления боевой подготовки Военно-воздушных сил НОАК полковник Гу Шэндун.

В ходе пресс-конференции были доведены основные этапы проведения соревнований: 30 июля – торжественное открытие конкурса в г. Чанчунь; 3 августа – проведение авиамикса и тренировочных полетов участниками соревнований на полигоне Тайпинчуань; 5 августа – выполнение полетных заданий по плану конкурса; 6 августа – выполнение боевого применения экипажами; 9 августа – торжественное закрытие конкурса.

В пресс-конференции также приняли участие более 50 представителей средств массовой информации из Китая и России.

Справочно:

Международный этап конкурса «Авиадартс-2017» впервые пройдет на территории Китайской Народной Республики. В нем примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.

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