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28.07.2017 (17:21)

В Центральном доме офицеров вооруженных сил Республики Беларусь состоялась жеребьевка среди участников конкурса «Воин Содружества»

Сегодня 28 июля 2017 г. военнослужащие государств СНГ- участники конкурса "Воин Содружества" прибыли в г.Минск (Республика Беларусь).

В Центральном доме офицеров вооруженных сил Республики Беларусь представители команд России,Беларуси.,Казахстана и Армении провели жеребьевку по порядку выступления команд на конкурсе.

Завершая  жеребьевку главный судья конкурса напомнил участникам о правилах, условиях конкурса и его этапах.

После официальной части военнослужащие стран-участниц пообщались в дружественной обстановке,обменялись мнениями и планами на победу.

Церемония открытия конкурса состоится в Минске 29 июля в Белорусском государственном музеи истории Великой Отечественной Войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воин Содружества , АрМИ
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