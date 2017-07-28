28.07.2017 (17:21)
В Центральном доме офицеров вооруженных сил Республики Беларусь состоялась жеребьевка среди участников конкурса «Воин Содружества»
Сегодня 28 июля 2017 г. военнослужащие государств СНГ- участники конкурса "Воин Содружества" прибыли в г.Минск (Республика Беларусь).
В Центральном доме офицеров вооруженных сил Республики Беларусь представители команд России,Беларуси.,Казахстана и Армении провели жеребьевку по порядку выступления команд на конкурсе.
Завершая жеребьевку главный судья конкурса напомнил участникам о правилах, условиях конкурса и его этапах.
После официальной части военнослужащие стран-участниц пообщались в дружественной обстановке,обменялись мнениями и планами на победу.
Церемония открытия конкурса состоится в Минске 29 июля в Белорусском государственном музеи истории Великой Отечественной Войны.
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