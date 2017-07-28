28.07.2017 (23:29)

Около 80 экипажей примут участие в международном этапе конкурса «Авиадартс-2017» от России и Китая

Около 80 авиационных экипажей примут участие в международном этапе конкурса «Авиадартс-2017» от Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Общая численность задействованного личного состава около 1500 человек.

«В настоящий момент завершена подготовка к проведению соревнований. Практическая часть конкурса пройдет в три этапа: сдача физической подготовки, выполнение полетных заданий и боевое применение по наземным целям. Первый из этих этапов пройдет в день открытия соревнований 30 июля» - заявил заместитель начальника управления боевой подготовки Военно-воздушных сил НОАК полковник Гу Шэндун. «Этот конкурс построен на принципах дружбы и взаимного уважения» — подчеркнул Гу Шэндун.

«Российская команда также полностью готова к конкурсу. Наши экипажи в настоящий момент базируются на аэродромах Сыпин и Шуанляо и 3 августа приступят к тренировочным полетам» - отметил руководитель делегации российской команды генерал-майор Олег Маковецкий.

Справочно:

Международный этап конкурса «Авиадартс-2017» впервые пройдет на территории Китайской Народной Республики. В нем примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.

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