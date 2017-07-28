28.07.2017 (21:56)

Межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области провело летние юнармейские игры

На прошлой неделе на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Россонь» им. Ю.А. Шадринагеря местным отделением Кингисеппского района Межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области организовано проведение первых детско-юношеских спортивно-патриотических игр — «Летние юнармейские игры». В них приняли участие 8 команд, состоящих из юнармейцев Кингисеппкого района, Всеволожского района и детей из отрядов лагеря «Россонь».

На торжественном открытии присутствовали – директор детского оздоровительного лагеря «Россонь» Владимир Николаевич Викторов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Владимирович Ворновских, заместитель Командующего 6-й армией по работе с личным составом Западного военного округа полковник Евгений Юрьевич Гамалей, член комитета «Общероссийского союза ветеранов» Анатолий Васильевич Планида, руководитель регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Олег Николаевич Бушко и председатель местного отделения ДОСААФ Евгений Евгеньевич Войтов.

Воспитанники военно-патриотического клуба местного отделения ДОСААФ России продемонстрировали элементы военно-тактической подготовки. На короткий промежуток времени представители 6-й армии превратили спортивную площадку в настоящую зону боевых действий. Стрельба, дымовая завеса, использование штурмового щита, элементы самообороны. Затем юные воспитанники спортивного клуба «КЭМПО», вышли со своим показательным выступлением и продемонстрировали некоторые элементы рукопашного боя.

Так же в лагере разместилась выставка современного стрелкового оружия и времён Великой Отечественной войны, которое предоставил центр «Патриот». Военнослужащими 6-ой общевойсковой армии были представлены боевая техника, приборы и средства разных родов войск Вооруженных сил России.

Праздничный настрой детей поднимал военный оркестр, который сопровождал данное мероприятие.

Торжественное награждение победителей прошло в актовом зале, где для гостей и участников юнармейских игр была организована прекрасная концертная программа «Моя Отчизна!».

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