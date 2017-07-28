28.07.2017 (20:32)

Участники международного конкурса «Дорожный патруль» посетили Центральный музей ВВС в подмосковном Монино

В рамках культурной программы участники международного конкурса подразделений военных автоинспекций «Дорожный патруль», прибывшие в Россию для участия в Армейских международных играх-2017 из Республики Казахстан и Республики Узбекистан, посетили Центральный музей Военно-воздушных сил в подмосковном Монино.

Специалисты военных автоинспекций Казахстана и Узбекистана ознакомились с историей появления и развития авиации в нашей стране, богатой экспозицией вертолётов и самолётов как гражданского, так и военного назначения, увидели оборудование, вооружение, форму одежды, а также личные вещи знаменитых авиаторов.

В экспозиции музея представлены редкие и уникальные образцы отечественной авиационной техники, демонстрирующие более чем 100-летний период развития отечественной авиации. Музей располагает обширной коллекцией летательных аппаратов, которых нет в других музеях мира. Прежде всего, дореволюционные летательные аппараты и самолеты-участники Первой мировой и Гражданской войны.

Особое внимание в экспозиции уделено авиационной технике периода Великой Отечественной войны – как отечественным самолетам того периода, так и самолетам, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу. Значительная часть экспонатов представлена летательными аппаратами послевоенного периода и современной отечественной авиационной техники.

Международный этап конкурса «Дорожный патруль» пройдет в рамках Армейских международных игр-2017 с 5 по 10 на полигоне Военного института (общевойскового) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (д. Ямкино Ногинского района Московской области). В международных соревнованиях принимают участие команды военных автомобильных инспекций России, Казахстана и Узбекистана.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице