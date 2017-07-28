28.07.2017 (20:37)

Военнослужащие из Венесуэлы провели первые тренировки совместно с российскими десантниками в Китае

В ходе подготовки к международному конкурсу «Десантный взвод» Армейских международных игр — 2017 на полигоне «Хаодянь», ВДВ НОАК уже неделю прибывшие команды из Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Южно Африканской Республики и Марокко проводят тренировки и знакомство с всевозможными препятствиями.

Сегодня вместе с российскими десантниками начали свои первые практические тренировки прибывшие военнослужащие из Венесуэлы.

Всего в Китае на официальном открытии состязаний «Десантный взвод», которые пройдут на полигоне НОАК «Хаодянь» (провинция Хубэй), будет присутствовать семь команд, представителей различных армий мира, включая принимающую сторону.

В начале следующей недели на полигоне ВДВ НОАК российские десантники вместе с командами из Китая и Казахстана проведут свою первую гонку на боевых машинах. Трасса полигона отличается многоуровневыми подъемами и наличием сложных препятствий, требующих от военнослужащих высокой квалификации.

Международный этап конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр – 2017 на территории Китайской Народной Республики будет проводиться впервые в период с 29 июля по 12 августа 2017 года.

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