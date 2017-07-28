28.07.2017 (19:44)

Военные повара и пекари провели тренировочные варки пищи и выпекли хлеб в рамках подготовки к конкурсу «Полевая кухня»

На подмосковном полигоне Алабино все готово для проведения главной кулинарной битвы среди лучших военных поваров и пекарей со всего мира.

Военные повара и хлебопеки вооруженных сил России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля провели тренировочные варки пищи и выпекли хлеб. Все участники международного конкурса «Полевая кухня» будут соревноваться на российских полевых технических средствах ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20. Под руководством тренеров участники конкурса подготовили их к работе.

Команды уже прошли углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания. Кроме того, с участниками конкурса проведены инструктажи и изучены меры безопасности и эксплуатации технических средств.

29 июля, в день открытия Армейских международных игр, военные повара и пекари «самого вкусного» конкурса на подмосковном полигоне Алабино проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.

Военные повара продемонстрируют мастерство в приготовлении разнообразной, национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, покажут современные технологии её приготовления. Гости конкурса смогут по достоинству их оценить и насладиться многообразием национальных блюд.

Какие в этом году будут кулинарные сюрпризы, страны держат пока в секрете, чтобы в день открытия армейских международных игр удивить гостей.

Помимо блюд национальной кухни конкурсантов «Полевой кухни» на мастер-классах будет представлена кухня 12 стран-участниц: российские военные повара приготовят национальные блюда Армении, Египта, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, среди которых бозбаш, кер-у-сус, фатуш, индийский салат с бананами и томатами, шалгам, шурпа, бешбармак и многое другое.

Также для участников и гостей Армейских международных игр-2017 российские военные повара приготовят около 2500 порций гречневой каши с мясом и выпекут самый вкусный армейских хлеб.

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