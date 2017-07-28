28.07.2017 (19:38)

Завершились учебные сборы со студентами военной кафедры при ВШЭ, обучающимися по военно-учетным специальностям Сухопутных войск

На базе войсковых частей Западного военного округа (ЗВО) в г. Ковров Владимирской области, п. Мулино Нижегородской области и п. Каменка Ленинградской области прошли учебные сборы со студентами военной кафедры при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики (ВШЭ)», обучающимися по военно-учетным специальностям офицеров, сержантов и солдат запаса Сухопутных войск.

В соответствии с планом военной подготовки студентов ВШЭ был осуществлен организованный выезд более 200 студентов 3-го и 4-го курсов к местам проведения учебных сборов. В течение месяца студенты получали практические навыки в выполнении военных задач по предназначению в качестве офицеров, сержантов и солдат запаса Сухопутных войск.

Из них 64 студента обучались по специальности «Применение наземных подразделений войсковой разведки» (офицер запаса) в г. Ковров, и п. Каменка, 101 человек обучались по специальности «Командир стрелкового (мотострелкового) отделения» (сержант запаса) в п. Мулино и 37 человек обучались по специальности «Старший стрелок» (рядовой запаса) в п. Мулино и п. Каменка.

На сборах проводились занятия по тактической, огневой, технической, инженерной, военно-медицинской, строевой и физической подготовке, по вождению боевых машин, военной топографии, радиационной, химической и биологической защите.

В ходе выполнения программы учебного сбора в торжественной обстановке при Государственном флаге Российской Федерации личный состав курсантов был приведен к Военной присяге.

Курсанты получили практические навыки при несении службы в суточном наряде, принимали активное участие в спортивных соревнованиях, сдавали спортивные нормативы, показав при этом хорошие и удовлетворительные результаты. При выполнении программы учебного сбора курсанты показали хорошие организаторские способности, самостоятельность и исполнительность, умение на практике прилагать свои знания и умения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице