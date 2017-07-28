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28.07.2017 (20:12)

Военные полицейские России и Казахстана прошли углубленное медицинское обследование

Сегодня военнослужащие сборных команд военной полиции России и Казахстана, прибывшие на конкурс «Страж порядка – 2017», перед началом соревнований прошли углубленное медицинское обследование.

В ходе обследования проверялось общее состояние здоровья участников, функциональное состояние организма, уровень работоспособности и готовность к повышенным физическим нагрузкам. Медики подтвердили прекрасное здоровье военных полицейских. 

Положением о конкурсе «Страж порядка – 2017» участникам соревнований запрещается употреблять алкоголесодержащие напитки, стимулирующие средства (допинги). На любом упражнении каждый участник по требованию судейской комиссии может быть вызван для прохождения антидопингового контроля.

Справочно

Конкурс «Страж порядка – 2017» пройдёт в четыре этапа, включающих стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.

Торжественная церемония открытия международного этапа состоится 30 июля с.г. в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот». 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Страж порядка
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