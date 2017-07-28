28.07.2017 (19:23)
На Балтийском флоте состоялась генеральная репетиция военно-морского парада и водноспортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России
Сегодня в Балтийске под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Александра Носатова прошла генеральная репетиция военно–морского парада и водноспортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России.
Вице-адмирал Александр Носатов обошел на катере парадный строй кораблей, стоящих в морском канале Балтийска, и поздравил моряков с праздником.
Репетиция водноспортивного праздника началась с театрализованного представления «Виват, Балтийский флот!». Далее состоялось прохождение боевых кораблей БФ по морскому каналу Балтийска.
По сценарию мероприятия, в различных эпизодах были продемонстрированы прохождение отряда ракетных катеров и имитация нанесения ракетного удара, артиллерийский бой с кораблем условного противника, элементы противоминного обеспечения тральными силами, выполнение кораблями артиллерийских и торпедных стрельб, высадки морского десанта, освобождение судна, захваченного пиратами, и другие элементы боевой подготовки.
В общей сложности в мероприятии приняли участие 1000 военнослужащих Балтийского флота и было задействовано порядка 30 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок.