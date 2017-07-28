28.07.2017 (19:01)

В состав Беломорской ВМБ Северного флота вошел новый спасательный буксир «Полярный конвой»

Сегодня в Беломорской военно-морской базе (ВМБ) Северного флота состоялась церемония подъема флага аварийно-спасательной службы Военно-Морского Флота (ВМФ) России на спасательно-буксирном судне СБ-736 и присвоения ему наименования «Полярный конвой».

С подъемом флага судно официально вошло в состав Беломорской ВМБ Северного флота. Наименование «Полярный конвой» присвоено спасательному буксиру приказом главнокомандующего ВМФ России в честь 75-летнего юбилея прихода первого союзного конвоя «Дервиш».

Командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Владимир Воробьев в торжественной обстановке вручил капитану судна флаг аварийно-спасательной службы ВМФ России, под которым новый спасательный буксир продолжит свою службу на Северном флоте.

В церемонии приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, а также гости из Санкт-Петербурга: представители предприятии «Пелла», где было построено судно, и общественной организации «Полярный конвой», деятельность которой направлена на сохранение традиций братства северных конвоев.

Спасательный буксир СБ-736 «Полярный конвой» проекта 02980 – судно нового поколения. Оно предназначено для морских буксировок во льдах и на чистой воде, может осуществлять перевозки персонала и грузов, оказывать содействие в технических работах на кораблях и эвакуации пострадавших.

Возможности судна позволяют нести дежурство в составе сил поисково-спасательного обеспечения, эффективно тушить пожары на плавучих и береговых объектах и привлекаться к тушению горящего на воде топлива, ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, обеспечению подводно-технических работ, выполнению эскортных операций на скорости до 10 узлов. Кроме того, они способны ломать лед толщиной до 1 м на скорости 2-5 узлов.

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