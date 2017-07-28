28.07.2017 (18:52)

Российские военнослужащие – участники АрМИ-2017 принимают дополнительные меры безопасности из-за 50-градусной жары в Казахстане

Российские участники конкурсов Армейских международных игр-2017, проходящих в Казахстане, принимают дополнительные меры безопасности в связи 50-градусной жарой, установившейся на юге страны.

На полигоне оборудованы мобильные посты военных медиков и навесы. С личным составом проведены целевые инструктажи по правилам оказания первой помощи при ожогах, тепловых и солнечных ударах. Специалисты медицинской службы контролируют потребление участниками игр нормы питьевой воды, которая увеличена до 4 литров в сутки на каждого военнослужащего.

Международные конкурсы АрМИ-2017 «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнования расчетов БЛА» проводится в Жамбылской области на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана. В нем принимают участие команды из Азербайджана, Армении, Бангладеша, Белоруссии, Венесуэлы, Греции, Индии, Ирана, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России, Таджикистана, Таиланда и Узбекистана.

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