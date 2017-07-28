28.07.2017 (18:42)

Участники международного конкурса «Верный друг» почтили память защитников Москвы в ходе посещения мемориала «Перемиловская высота»

Более 40 военных кинологов из стран – участниц международного конкурса АрМИ-2017 «Верный друг» – побывали в городе Яхрома Дмитровского района Московской области, где посетили военный мемориал «Перемиловская высота», посвященный подвигу защитников Москвы в 1941 году.

Военнослужащим из Египта, Узбекистана и Казахстана рассказали об истории города Дмитров и обороне столицы. Экскурсию по мемориалу провел преподаватель цикла подготовки служебных собак, ветеран части, а по совместительству – руководитель музея служебного собаководства Василий Хмельницкий.

В свободное время между тренировками кинологи участвуют в различных культурно-массовых мероприятиях, экскурсиях, состязаниях.

Накануне в клубе части все желающие ознакомились с историей применения служебных собак в интересах военной службы.

Ежедневно перед участниками конкурса выступают артисты и музыканты из различных фольклорных коллективов Талдомского и Дмитровского районов Московской области.

Справочно:

«Перемиловская высота» - одно из ключевых мест в истории обороны г. Москвы.

27 ноября 1941 года немцы достигли самого восточного пункта наступления на Москву. Две танковых и одна моторизированная дивизии устремились к городам Дмитрову и Яхроме. В Дмитрове началась спешная эвакуация предприятий и учреждений. Однако с ходу прорвать оборону и продолжить наступление на Москву у гитлеровцев не удалось.

Грамотный расчет и выбор ключевой высоты в совокупности с героизмом солдат и офицеров остановили движение противника на этом рубеже.

5 декабря началась наступательная операция советских войск по всему фронту.

8 декабря город Яхрома был освобожден.

А уже к 10 декабря был освобожден Дмитровский район целиком.

Это был первый перелом в ходе войны.

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