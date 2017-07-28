28.07.2017 (18:21)

На базе Военной академии связи пройдет всеармейский конкурс «Уверенный прием-2017»

С 31 июля по 5 августа на базе Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного проводится конкурс по выучке подразделений войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации «Уверенный прием – 2017».

Цели конкурса: совершенствование подготовки экипажей и специалистов связи на современных образцах техники связи; определение лучших команд, экипажей и специалистов войск связи Вооруженных Сил РФ; распространение передового опыта и методик подготовки экипажей и специалистов войск связи Вооруженных Сил РФ.

Задачи конкурса: совершенствование слаженности экипажей аппаратных (станций); проверка боевых возможностей образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях, приближенных к боевым; воспитание у личного состава воли, решительности, уверенности в своих силах и вверенном вооружении и военной техники.

Соревнования пройдут в 3 этапа:

первый — индивидуальные состязания специалистов связи (определение лучших специалистов связи в соответствии с ВУС участников конкурса);

второй — командные соревнования экипажей аппаратных (станций), команд УС ОКО, радиотелеграфистов (определение лучших экипажей аппаратных (станций), команд УС ОКО, радиотелеграфистов;

третий — командные соревнования в выполнении комплексной задачи по связи в составе УС и соревнования в военизированной эстафете (определение лучших команд).

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