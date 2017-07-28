28.07.2017 (18:04)

Сборная Египта завершила ознакомление с российской военной техникой перед стартом международного конкурса «Военное ралли»

В Южном военном округе (ЮВО) военнослужащие Египта, прибывшие в Волгоград для участия в международном конкурсе АрМИ-2017 «Военное ралли», завершили ознакомление с российской военной техникой, на которой они будут выступать, — автомобилями УАЗ с колесной формулой 4х4, грузовыми автомобилями Урал и КамАЗ.

В течение недели на полигоне Прудбой в Волгоградской области они отрабатывали вождение на предоставленной технике с преодолением специальных участков местности и таких препятствий как колейный мост, эскарп, горка, змейка.

В послеобеденное время экипажи занимаются подготовкой техники к предстоящим состязаниям, а штурманы экипажей изучают маршрут соревнований по карте.

Питаются участники соревнований по отдельному меню. Пищу им готовят волгоградские повара из местных продуктов. «Мы вполне довольны расположением. рассказал в беседе старший прапорщик египетской армии Хамди Аль-Шахад Ибрагим. — Погода у нас несколько другая, но к волгоградскому климату мы быстро привыкли».

Первый международный конкурс «Военное ралли» стартует 30 июля на площади Павших борцов в Волгограде.

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