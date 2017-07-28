28.07.2017 (17:51)

С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодаре направлено в войска ЮВО свыше 1000 человек

С начала текущего года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту, находящимся в Краснодаре, было направлено в войска Южного военного округа (ЮВО) более 1000 человек, что на 10% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 59 муниципальных районах Краснодарского края и Адыгеи, в том числе среди выпускников учреждений среднего профессионального образования. На сегодняшний день написали заявления на пункте отбора и проходят мероприятия отбора 124 кандидата.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЮВО оснащены всем необходимым современным информационным оборудованием.

Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

Военные психологи ЮВО уже приступили к внедрению новых методик психологического изучения военнослужащих по контракту. Это связано как с ростом числа кандидатов из числа выпускников вузов, так и с необходимостью психологического обеспечения в период прохождения военнослужащими испытательного срока.

Всего за время работы пункта с 1 августа 2012 г. в Краснодарском крае и Адыгее на военную службу по контракту было отобрано свыше 10 тыс. кандидатов. Основная масса выбирает службу в Воздушно-десантных, Сухопутных войсках и Военно-Морском Флоте. Все кандидаты избрали местом службы ЮВО.

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