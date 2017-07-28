28.07.2017 (17:32)

Саперы инженерной бригады ЮВО на 55% выполнили план работы по очистке территории от взрывоопасных предметов в Чечне и Ингушетии

Военнослужащие инженерно-саперного батальона инженерной бригады Южного военного округа (ЮВО) продолжают работы по сплошной очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) на территории Чечни и Ингушетии.

В настоящее время основные усилия военных инженеров направлены на разминирование горно-лесистого массива районов республик.

Всего за три месяца с начала сплошной очистки районов саперы ЮВО проверили более 1,4 тыс. га территории, выполнив при этом более 55% годового плана, обнаружили и обезвредили при этом около 1100 взрывоопасных предметов. Количество ВОП, обнаруженных за сутки, доходит до 50 штук. Среди находок — в основном неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, а также другие боеприпасы. Их саперы уничтожают на месте обнаружения накладным тротиловым зарядом.

В этом году работы по сплошной очистке планируют проводить до конца ноября, до выпадения снега. Всего необходимо проверить более 2,4 тыс. га территории.

К выполнению работ привлечено около 300 военнослужащих ЮВО и более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе робототехнический комплекс разминирования «Уран».

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