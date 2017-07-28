28.07.2017 (17:02)

Посетителей форума «Армия-2017» в ЮВО пригласят на военную службу по контракту

Новейший мобильный модульный комплекс для отбора кандидатов на военную службу по контракту будет развернут на выставочной площадке Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия -2017» в Южном военном округе (ЮВО).

В пункте отбора любой желающий непосредственно от действующих военнослужащих-контрактников сможет узнать информацию об особенностях, преимуществах и социальных гарантиях военной службы по контракту в Вооруженных Силах России, в том числе по обеспечению постоянным и служебным жильем, пройти профессионально-психологический отбор, на основании которого специалисты пункта предложат наиболее подходящую воинскую должность.

В прошлом году в период работы МВТФ «Армия -2016» мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту посетило около 700 человек. Более 50 из них на месте написали заявления о поступлении, около 200 граждан прошли профессиональное тестирование.

Отличительными особенностями комплекса являются модульное исполнение, высокая проходимость и автономность и, как следствие, возможность эксплуатации в широком диапазоне природных и климатических условий.

Комплекс состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Первый представляет собой съемный кузов-контейнер, установленный на шасси автомобиля повышенной проходимости. В комплект поставки входит необходимая мебель, офисное оборудование и информационный терминал.

Информационно-сценический модуль размещен на автоприцепе и состоит из кузова-контейнера, трансформируемого в сцену с операторским отсеком, системы аудиовизуального и светового сопровождения, системы электропитания, обеспечения микроклимата и освещения.

Международный военно-технический форум «Армия-2017» в ЮВО пройдет с 22 по 27 августа на полигоне Кадамовский в поселке Персиановский Новочеркасского района Ростовской области.

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