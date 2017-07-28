28.07.2017 (16:41)

С начала года спецназ и морские пехотинцы ЮВО совершили более 27 тысяч прыжков с парашютом

С начала года военнослужащие подразделений специального назначения, а также морские пехотинцы Черноморского флота и Каспийской флотилии совершили более 27 тыс. прыжков с парашютом. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В текущем месяце военнослужащие полностью выполнили план, совершив около 4,5 тыс. прыжков с парашютом.

Десантирование производилось в полном снаряжении, со штатным оружием, в диапазоне высот от 600 до 2000 м с задержкой раскрытия парашюта от 3 до 20 секунд, из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор», днем и ночью, в том числе и на ограниченные площадки приземления.

В текущем году личный состав совершал прыжки с парашютами Д-10, как на специализированных учебно-тренировочных комплексах, так и на незнакомые полигоны и необорудованные участки местности в Крыму, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Данные парашютные системы позволяют не только безопасно и быстро приземлиться, но и остаться незамеченным противником, а также нести с собой необходимое снаряжение на поле боя общей допустимой массой до 170 кг.

Всего в 2017 году запланировано выполнение около 40 тыс. парашютных прыжков, при этом военнослужащие соединений и воинских частей морской пехоты и специального назначения ЮВО за год совершат от 6 до 10 прыжков с парашютом, как одиночных, так и в составе подразделений.

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