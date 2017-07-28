28.07.2017 (15:49)

Команда России будет открывать международный конкурс «Ключи от неба-2017»

Судейская коллегия международного этапа конкурса по полевой выучке боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба» рассмотрела заявки команд на участие в конкурсе. По результатам их рассмотрения к участию допущены все команды.

Команды России, Казахстана и Белоруссии будут выступать на зенитно-ракетных системах С-300ПС, предоставленных российской стороной. Команда Китая прибыла на конкурс со своей техникой, на которой и будет участвовать в соревнованиях.

Также под руководством главного судьи соревнований – начальника зенитно-ракетных войск командования войск ПВО и ПРО Воздушно-космических сил генерал-майора Сергея Бабакова – проведена открытая жеребьевка и определена очерёдность выполнения этапов конкурса.

Командиры боевых расчётов и капитаны команд в присутствии всех участников поочередно вытянули жребий, определив очередность выступления в этапах соревнований.

По итогам жеребьёвки право стартовать первыми и открывать соревнования в этапе «Соревнование водителей многоосных шасси» выпало команде Российской Федерации. Вторыми и третьими будут стартовать боевые расчёты из Казахстана и Белоруссии, а завершит первый этап команда Китайской Народной Республики.

Также главным судьёй конкурса уточнён порядок выполнения упражнений и оценки их результатов судейской коллегией в ходе соревнований, проведён инструктаж по организации контроля за выполнением командами – участницами требований безопасности в ходе соревнований.

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