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28.07.2017 (15:17)

Участники международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2017» отправились из Севастополя в Москву для участия в открытии «АрМИ-2017»

Военнослужащие из Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и Южно-Африканской Республики, которые примут участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2017» в рамках АрМИ-2017, продолжают ежедневные практические тренировки на базе полигона учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота.

Официальные представители команд и часть иностранных водолазных специалистов, завершив организационные мероприятия, убыли из Крыма в Москву, где на полигоне Алабино примут участие в церемонии открытия АрМИ-2017.

Основная часть команд-участниц в плановом порядке готовится к международным соревнованиям. В рамках культурной программы для гостей организованы экскурсии в музеи Героической обороны и освобождения Севастополя и Черноморского флота.

Конкурс «Глубина» в Севастополе проводится во второй раз и включает в себя соревнования из семи упражнений: «Спасение на воде», «Водная полоса препятствий», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Сварка», «Работа в замкнутом пространстве», «Фланец» и «Оказание первой медицинской помощи утонувшему».

Конкурс пройдет в Севастополе со 2 по 9 августа. В нем примут участие команды из пяти государств.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
АрМИ , Глубина , Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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