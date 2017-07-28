28.07.2017 (14:43)

Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в крестном ходе, приуроченном ко Дню крещения Руси

Сегодня более 50 военнослужащих Крымской военно-морской базы Черноморского флота и учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота приняли участие в крестном ходе, приуроченном к духовному празднику — Дню крещения Руси.

Крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира прошел от Владимирского собора — усыпальницы адмиралов, где похоронены прославленные русские адмиралы М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, П.С.Нахимов, В.И. Истомин и до Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

На месте крещения князя Владимира черноморцы приняли участие в водосвятном молебне и праздничном богослужении, которое провёл митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

По приглашению Севастопольского благочиния военнослужащие православного вероисповедания кораблей и частей Черноморского флота традиционно принимают участие в торжествах по случаю праздников Русской православной церкви.

За основными воинскими частями Черноморского флота в Севастополе закреплены более 20 священнослужителей, которые совместно с органами по работе с личным составом принимают активное участие в духовном воспитании военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице