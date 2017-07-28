28.07.2017 (11:54)

Расчеты комплексов ПВО «Триумф» и «Панцирь» подняты по тревоге в Сибири

Сегодня в рамках проверки боевой готовности были подняты по тревоге расчеты зенитных комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» соединения ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области.

Зенитчики приступили к совершению маршей в позиционных районах, развертыванию комплексов, оборудованию и маскировке позиций, выполнению задач по прикрытию указанных объектов от средств воздушного нападения условного противника.

В практических действиях принимают участие более 500 зенитчиков, задействовано около 100 единиц техники.

С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия достигает 400 км, ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км и на высотах до 15 км. Может одновременно работать по четырем целям, вести огонь с места, в движении и с коротких остановок.

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