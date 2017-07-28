28.07.2017 (16:14)

Заместитель Министра обороны России Юрий Борисов принял участие в закладке двух подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» для ТОФ

Сегодня в Санкт-Петербурге заместитель Министра обороны России Юрий Борисов принял участие в закладке на «Адмиралтейских вервях» двух дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота (ТОФ).

Субмарины получили названия «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский». В ближайшие пять лет ТОФ должен получить шесть таких ДЭПЛ.

Выступая на церемонии, замглавы военного ведомства заявил, что утвержденные основы госполитики в области военно-морской деятельности накладывает на флот и судостроителей дополнительные обязательства.

«Я хочу остановиться вот на чем: вы знаете, что буквально недавно Верховным Главнокомандующим подписан указ о государственной политике в области военно-морской деятельности до 2030 года. Наш Президент поставил очень высокую планку перед ВМФ и всеми судостроителями, чтобы российский флот был не хуже флотов мировых военно-морских держав. Это накладывает дополнительные обязательства на нас с вами», — сообщил Юрий Борисов.

Он выразил убежденность, что «Адмиралтейские верфи» с достоинством выполнят задачу строительства субмарин для ТОФ. «Цикл создания лодки сокращается, становится меньше трех лет. Поэтому мы с нетерпением будем ждать новые образцы, и с удовольствием поднимем флаг ВМФ, когда в 2019 году вы будете сдавать нам эти первые два образца», – сказал замглавы военного ведомства.

Заместитель Министра обороны отметил, что «Адмиралтейские верфи» являются стабильным поставщиком вооружения для Военно-Морского Флота.

«В последние несколько лет вами сделано очень много. В кратчайшее время вами были построены корабли для Черноморского флота. Вашими усилиями мы укрепили этот регион, тем самым принеся стабильность, и показали, что туда с плохими намерениями больше ходить нельзя — он надежно защищен», — заявил Юрий Борисов.

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