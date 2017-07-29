29.07.2017 (11:00)

В Алабино стартуют III Армейские международные игры — 2017

Онлайн видеотрансляция Церемонии открытия армейских международных игр — 2017

Сегодня в парке «Патриот» и полигоне «Алабино» (Московская обл.) пройдет торжественная церемония открытия «Армейских международных игр — 2017» («АрМИ-2017»).

Игры пройдут в период с 29 июля по 12 августа с.г. одновременно в 5 странах: России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае на 21 полигоне. Всего в ходе игр пройдет 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. 17 из них в России в границах четырех военных округов – Западного, Южного, Центрального и Восточного: от Владивостока до Москвы, от Санкт-Петербурга до Севастополя. Впервые 11 конкурсов, в рамках «АрМИ - 2017», пройдут на территориях Азербайджана («Кубок моря»), Беларуси («Воин содружества»), Казахстана («Снайперский рубеж», «Мастера артиллерийского огня», «Соревнования расчетов БПЛА») и Китая («Суворовский натиск», «Авиадартс», «Десантный взвод», «Мастер оружейник», «Чистое небо», «Безопасная среда»). Морские конкурсы пройдут в акваториях Черного, Каспийского и Японского морей.

В Армейских международных играх примут участие свыше 150 команд из 28 стран (включая Российскую Федерацию), представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. (для сравнения: в 2016 году принимало участие 128 команд от 20 государств). 22 иностранных государства, направили 47 групп своих наблюдателей.

9 государств, примут участие в АрМИ-2017 впервые: Республика Бангладеш, Республика Израиль, Республика Лаос, Королевство Марокко, Сирийская Арабская Республика, Королевство Таиланд, Республика Узбекистан, Республика Уганда, Южно-Африканская Республика.

Самые представительные команды выставили наши коллеги из Казахстана, Китая, Ирана и Беларуси. Казахстанские военнослужащие будут участвовать в 17 конкурсах военных игр, команда из Китая - в 15 конкурсах. Беларусь в 12, Иран в 11. Российская сборная выступит во всех 28 конкурсах. Столь масштабное представительство имеет решающее значение для определения победителя в общекомандном зачете и выступает стимулом для других стран направлять большее количество команд. Отрадно отметить, что и другие страны с каждым годом увеличивают свое участие. Так Венесуэла и Узбекистан будут представлены в 8 конкурсах, Египет, Азербайджан и Армения в 5. Каждая страна самостоятельно определяла, для участия в каких соревнованиях следует выставить команду. Общая численность участников превышает 4000 человек.

Традиционно наибольшей популярностью пользуется конкурс «Танковый биатлон» (29.07 – 12.08), который пройдет на полигоне «Алабино» Московской области. В нем примут участие больше всего команд – 19. Это представители Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Уганды и России. (в 2013 г. — 4 страны, в 2014 — 12, в 2015 — 13, в 2016 — 17). Большинство команд выступят на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Традиционно команда КНР выступит на танке собственного производства, команда Беларуси на танке Т-72, прошедшем модернизацию на предприятиях республики. Впервые индийские танкисты будут выступать в конкурсе на российском танке Т-90, произведенном по лицензии в Индии. В этом году соревнования станут еще более динамичными. Возрастет до 8 количество мишеней. Подготовлено 2 направления для фланговой стрельбы. Для наглядности определения победителя заезда, в случае неправильного преодоления препятствия экипажи будут штрафоваться заездом на пит-стоп. В полуфинальных заездах примут участие 12 команд, а не 8, что даст возможность проявить себя большему количеству команд. Первые 2 заезда 8 экипажей в «Индивидуальной гонке» состоятся в день открытия игр — 29 июля, а завершится конкурс финальной эстафетой 4-х лучших сборных в день закрытия – 12 августа. Всего в конкурсе примет участие 55 танковых экипажей, по три от каждой страны. От Уганды выступит 1 экипаж. В ходе проведения «Индивидуальной гонки» будут определены три лучших экипажа, а также составлен рейтинг всех экипажей. По сумме занятых мест экипажами будут определены 12 стран участниц полуфинальных заездов. По лучшему времени, показанному в полуфиналах, будут отобраны 4 команды для финальной эстафеты.

Также на полигоне «Алабино» Московской области пройдут еще два конкурса:

- Впервые «Страж порядка» (30.07 — 11.08), в программу которого входит соревнования подразделений военной полиции. Военные полицейские будут соревноваться в умении метко стрелять, преодолевать сложную полосу препятствий, владении автомобилем и выступят командой, преодолевая 8 километровую дистанцию «Гонки героев». В этом конкурсе примут участие команды России, Казахстана.

- «Полевая кухня» (29.07 — 12.08) — соревнование специалистов продовольственной службы по индивидуальному приготовлению пищи и выпечки хлебобулочных изделий, а также приготовлению национальных блюд. В этом конкурсе кардинально поменялся состав участников. К старожилам конкурса Монголии и России, добавились 4 сборных из Азербайджана, Беларуси, Сербии и Израиля.

7 команд из России, Венесуэлы, Китая, Беларуси, Египта, Ирана и Узбекистана примут участие в конкурсе «Чистое небо» (29.07-12.08) – соревновании отделений стрелков-зенитчиков в скорости выполнения нормативов перемещения на огневую позицию и точности стрельбы при выполнении огневых задач. Конкурс пройдет в

г. Корла КНР. Наши зенитчики будут выступать на китайской технике и использовать ПЗРК китайского производства.

Также в г. Корла состоится конкурс « Суворовский натиск» (29.07 — 11.08). Свое участие в нем подтвердили военнослужащие из 6 стран: России, Китая, Анголы, Венесуэлы, Ирана, Зимбабве. Российская сборная выступит на БМП-2. Остальные сборные на технике НОАК.

Летчики России и Китая покажут свое мастерство пилотирования самолетами и вертолетами уже в известном конкурсе «Авиадартс» (30.07 — 9.08). В этом году конкурс также будет проходить в г. Чанчунь КНР. Все страны участвующие в конкурсе, будут состязаться на своих самолетах и вертолетах в 8 номинациях (истребительная, бомбардировочная, штурмовая, разведывательная, дальняя, военно-транспортная авиация и две номинации армейской авиации на транспортных и ударных вертолетах).

Инженерные конкурсы «Безопасный маршрут» (1 — 8.08) и «Инженерная формула» (1 — 10.08) пройдут в г. Тюмени на базе Тюменского инженерного училища. Это соревнования инженерно-саперных подразделений, где программой проведения предусмотрено выполнение задач по инженерной разведке местности, оборудовании брода и проделывании проходов через противотанковые рвы и завалы. В конкурсе участвуют команды России, Беларуси, Армении и Узбекистана.

Конкурс «Десантный взвод» (30.07 - 11.08) сменил свою прописку и в этом году пройдет г. Гуаншуй КНР. В нем примут участие подразделения Воздушно-десантных войск 6 государств. К десантникам Китая, России, Ирана, Казахстана присоединятся их коллеги из Марокко и ЮАР. Участники соревнований должны показать не только меткость стрельбы из стрелкового оружия, точность приземления, владение боевой техникой, физическую выносливость, но и слаженность подразделения при выполнении специальной задачи, мастерство действовать на водной поверхности. Российские десантники выступят на своей технике (БМД - 2). 4 боевые машины были доставлены к месту проведения конкурса самолетами военно-транспортной авиации.

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Китая, Египта, Беларуси, Ирана и России будут соревноваться в конкурсе «Безопасная среда» (29.07 — 12.08). Специалисты РХБЗ покажут свое умение в скорости преодоления препятствий и меткости стрельбы, продемонстрируют умение и навыки при выполнении нормативов по подготовке боевых машин радиационной, химической и биологической разведки к применению, в обнаружении зон заражения и проведении специальной обработки. Впервые конкурс пройдет на полигоне вблизи китайского города Корла на технике китайского производства.

Целый комплекс профессиональных навыков, таких как умелое использование парашютных систем, физическая выносливость при совершении марш-бросков по пересеченной местности, скорости преодоления комплекса препятствий «Тропа разведчика», меткости стрельбы из стрелкового оружия, точности выхода разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи, предстоит показать военнослужащим 7 команд разведывательных подразделений из Армении, Зимбабве, Казахстана, Китая и России, участвующим в конкурсе «Отличники войсковой разведки» (29.07 — 6.08). Этот конкурс пройдет в г. Новосибирске. Впервые в конкурсе примут участие команды Беларуси и Узбекистана.

Расширили свое участие в АРМИ — 2017 представители военно-морских профессий.

Конкурс по морской выучке «Кубок моря» (31.07 — 11.08) в рамках программы Игр пройдет в акваториях двух морей Японском и Каспийском. В ходе проведения этих соревнований экипажи надводных кораблей отработают вопросы применения корабля по предназначению с выполнением боевых упражнений артиллерийских стрельб. Свою морскую выучку при проведении конкурсов продемонстрируют моряки России, Азербайджана, Казахстана и Ирана. Впервые конкурс примет Азербайджан в г. Баку.

А в г. Владивостоке будут соревноваться моряки Китая и России.

Конкурс «Морской десант» (30.07 — 12.08), в котором примут участие подразделения морской пехоты из 4 стран, нашел свою прописку на Дальнем Востоке на полигонах «Клерк» и «Горностай» Приморского края. В ходе соревнований морские пехотинцы покажут свои профессиональные навыки, а экипажи бронетранспортеров, предоставленные российской стороной, умение на скорости преодолевать препятствия и вести огонь из штатного вооружения, преодолевать водные преграды. Вместе с российской командой оспаривать звание сильнейшего в этом конкурсе будут команды Венесуэлы, Китая и Ирана.

Второй год в рамках игр свои профессиональные навыки сравнят в спортивной борьбе представители еще одной военно-морской профессии – водолазы. Конкурс «Глубина» (2.07 – 9.08) примет г. Севастополь, где на базе учебного подразделения Черноморского флота, водолазы будут соревноваться в умении скоростного подводного плавания, ориентирования, покажут свой профессионализм в умении проводит спасательные работы на глубине. Увеличилось количество команд участвующих в конкурсе. К командам России, Венесуэлы и Ирана присоединились водолазы Сирии и ЮАР.

Продолжат в этом году соревноваться военные медики, специалисты-кинологи, военнослужащие горных подразделений и подразделений ПВО.

На базе «Терскол» в Кабардино-Балкарии на конкурсе «Эльбрусское кольцо» (31.07 — 11.08) померяются силами, навыками альпинистов, слаженностью действий в условиях сложного горного рельефа подразделения горных частей России, Китая, Казахстана, Марокко, Узбекистана и Ирана. Завершат свои соревнования альпинисты восхождением на высочайший горный пик Европы — Эльбрус.

В г Санкт-Петербурге в конкурсе «Военно-медицинская эстафета» (31.07 — 10.08) военные медики из России, Беларуси, Казахстана, Ирана и Зимбабве покажут свое мастерство в оказании первой медицинской помощи, а в эстафетах умение эвакуировать раненых с поля боя.

Взаимодействие со своими четвероногими помощниками покажут военнослужащие 5 стран: России, Египта, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Конкурс «Верный друг» (31.07 — 10.08) пройдет на базе кинологического центра ВС РФ в г. Дмитрове Московской области.

Участников конкурса «Ключи от неба» (30.07 — 5.08) примет полигон «Ашулук» Астраханской области . Боевые расчеты комплексов С-300 покажут свое умение вести борьбу с воздушными целями, совершать внезапные марши при смене позиций, действовать в составе расчета при возникновении сложных задач по борьбе с воздушным противником. В соревновании примут участие боевым расчеты из России, Беларуси, Китая и Казахстана. В финале соревнований расчеты С-300 проведут боевые стрельбы по аэродинамическим и баллистическим целям.

Расширилась география и количество конкурсов подразделений материально- технического обеспечения, которые будут соревноваться в конкурсах «Мастера автобронетанковой техники» (6 - 11.08), «Рембат» (5 — 10.08), «Мастер оружейник» (29.07 — 12.08), «Военное ралли» (30.07 — 5.08).

Специалисты автотехнического обеспечения будут соревноваться в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники». В условия конкурса входит скоростное преодоление препятствий на автомобильной технике, выполнение нормативов по ремонту автомобильной техники и стрельбе из стрелкового оружия. В этом году принимают участие военнослужащие России, Египта, Венесуэлы и Казахстана. Конкурс пройдет в г. Острогожске Воронежской области.

Город Омск примет участников конкурса «Рембат», где на базе Омского автобронетанкового инженерного института будут соревноваться подразделения по ремонту бронетанковой техники. Помимо российской команды свое согласие дали команды из Казахстана и Китая.

Китай в г. Корле примет конкурс «Мастер оружейник». Команды инженеров и специалистов ракетно-артиллерийского вооружения из России, Казахстана, Китая, Узбекистана и Ирана будут соревноваться в умении в полевых условиях провести ремонт артиллерийских систем.

Впервые будет проведен конкурс «Военное ралли», в котором команды России и Египта на автомобилях КАМАЗ и УАЗ преодолеют более 1000 километров по трем регионам России Волгоградской, Астраханской областям, Республике Калмыкия.

Второй год подряд республика Казахстан примет рад конкурсов «АрМИ-2017».

К двум конкурсам «Мастера артиллерийского огня» (31.07—10.08) и «Снайперский рубеж» (5 - 10.08) добавился новый конкурс «Соревнование расчетов БПЛА» Конкурсы пройдут в учебном центре Сухопутных войск ВС РК «Гвардейское».

Артиллеристы – минометчики покажут свое профессиональное владение 120 мм минометом, хорошую физическую подготовку, мастерское владение техникой и вооружением, умение быстро решать огневые задачи и точным огнем уничтожать и подавлять цели. В этом конкурсе примут участие минометные расчеты из 7 стран: Казахстана, Венесуэлы, Киргизии, Беларуси, Азербайджана, Зимбабве и России. Технику предоставляет казахстанская сторона.

Конкурс «Снайперский рубеж» стал одним из популярных среди стран-участниц АрМИ — 2017. В нем примут участие команды из 17 стран. К командам из Казахстана, России, Китая, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Греции, Индии, Киргизии, Монголии добавились снайперы из ЮАР, Армении, Узбекистана, Азербайджана, Таиланда, Бангладеш и Ирана. В ходе соревнований специалисты определят лучшего снайпера и лучшую снайперскую пару. Основным оружием снайперов станет легендарная снайперская винтовка Драгунова — СВД.

Впервые в армейских играх примут участие команды военных автоинспекторов в конкурсе «Дорожный патруль» (5—10.08), который пройдет в г. Ногинске Московской области. В ходе конкурса военные инспектора из России, Узбекистана и Казахстана продемонстрируют свои профессиональные навыки в экстремальном вождении, знании правил дорожного движения и организации движения автотранспорта.

В ходе проведения отборочных соревнований в воинских частях, соединениях, объединениях, военных округах Вооруженных Сил российской Федерации было привлечено около 9000 расчетов, отделений, экипажей, команд, более 40000 военнослужащих, свыше 4 тыс. единиц вооружения и военной техники, 565 единиц авиации, 56 кораблей.

Основная часть конкурсов будет проводиться с использованием техники и вооружений российского и китайского производства. Страны организаторы конкурсов предоставляют командам технику и все виды ее обеспечения (ремонт, обслуживание, заправка топливом). Также принимающая сторона предоставляет командам необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов.

Согласно Положения о проведении АрМИ — 2017 командам предоставляется возможность использования техники, которая состоит на вооружении национальных армий. Такое решение приняли наши китайские, индийские и белорусские коллеги. В ряде конкурсов они будут выступать на своей технике и со своими боеприпасами. Для этого российской стороной обеспечена доставка всей техники железнодорожными эшелонами к местам проведения конкурсов.

Всего к участию в Международных армейских играх привлечено 650 единиц вооружения, военной и специальной техники от Вооруженных сил Российской Федерации, включая 575 единиц бронетанковой и автомобильной.

Для участия в авиационных конкурсах будет задействовано более 80 самолетов и вертолетов ВВС России и Китая.

В конкурсе «Кубок моря» будут задействованы от ВМФ России два малых ракетных катера «Углич» и «Град-Свияжск», а также по одному ракетному катеру от Азербайджана, Казахстана и Ирана.

Все участники соревнований размещены в общежитиях, обеспечены прекрасными бытовыми условиями. Питание участников будет организовано с учетом особенностей национальной кухни с использованием элементов шведского стола, выбором 2-3 блюд,

На местах проведения конкурсов всех военнослужащих ждет широкая культурная программа, которая позволит им еще лучше узнать российскую историю и национальный колорит.

В этом году будет широко представлено участие ДОСААФ России, Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ», военно-патриотических клубов и других общественных организаций в обеспечении и организации досуговых мероприятий для зрителей, пришедших посмотреть состязания.

Так на полигоне «Алабино» и парке «Патриот» в дни проведения конкурса «Танковый биатлон» пройдут соревнования по вертолетному, автомобильному, мотоциклетному, авиамодельному спорту. На площадке будут развернуты экспозиции и стенды предприятий ВПК, где все желающие могут ознакомиться с новейшими разработками и тренажерами.

Доставка зрителей к месту проведения церемонии открытия и закрытия игр, в дни заездов танковых экипажей будет осуществляться автобусами от железнодорожных станций Голицино и Селятино бесплатно.

Также в пресс-центре АрМИ-2016 (полигон «Алабино») для представителей СМИ ежедневно в 9.30 (вр. мск.) будет проводиться брифинг с участием Главного судьи АрМИ-2017 и судей конкурсов с использованием видеоконференцсвязи, на котором будут доводиться итоги прошедшего дня соревнований.

Победители Армейских международных игр — 2017 будут определяться по итогам каждого конкурса, а также в общекомандном зачете. Их ждут памятные кубки и медали Игр. Для награждения победителей конкурсов подготовлено 2886 медалей и 28 переходящих кубков для команд победительниц конкурсов. За общую победу в Армейских международных играх команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.

Завершатся Игры 12 августа церемонией закрытия, которая пройдет на полигоне «Алабино» Московской области с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр. Начало церемонии 20.00 московского времени.

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