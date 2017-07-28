28.07.2017 (14:03)

Впервые в День ВМФ во Владивостоке салют будет дан с акватории Амурского залива

Впервые во Владивостоке праздничный салют будет произведен с акватории Амурского залива.

Для производства салюта в акватории залива между парадным строем кораблей Тихоокеанского флота и береговой чертой будут поставлены два специальных судна с салютными установками 2А-85 на борту. При их помощи в ночное небо Владивостока на высоту до 600 метров будут запущены специальные осветительные боеприпасы, которые, в зависимости от калибра и заряда, имеют собственные имена – «Данко», «Сувенир», «Алиса», «Татьянин день», «Браслет» и др.

В общей сложности в ночное небо Владивостока будет выпущено более 300 зарядов фейерверка различного калибра.

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