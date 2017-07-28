28.07.2017 (13:38)

Во Владивостоке пройдет генеральная репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ

Завтра во Владивостоке пройдет генеральная репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России. Ранее она была назначена на 28 июля, но из-за неблагоприятных погодных условий перенесена на 29 июля.

Генеральная репетиция парада и военно-спортивного праздника, посвящённых Дню ВМФ России начнется в 11:00 с обхода на катере командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмиралом Сергеем Авакянцем парадного строя кораблей, стоящих в акватории Амурского залива.

В 12:00 на водной станции ТОФ начнется военно-спортивный праздник, программу которого откроет концертно-театрализованное представление «Курсами подвига и славы». В ходе репетиции для зрителей запланировано прохождение отряда малых ракетных кораблей, торпедная атака подводной лодки малыми противолодочными кораблями, элементы противоминного обеспечения тральными силами.

Для жителей и гостей столицы Приморья будут показаны действия сил специального назначения по освобождению условно захваченного пиратами судна, выполнение кораблями артиллерийских и торпедных стрельб. Зрелищными эпизодами станут действия десантно-штурмовых групп и высадка морского десанта на 10 бронетранспортерах с большого десантного корабля на водную станцию ТОФ при поддержке артиллерийским огнём с большого противолодочного корабля.

В общей сложности в генеральной репетиции примет участие свыше 1500 военнослужащих Тихоокеанского флота, будет задействовано около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск.

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