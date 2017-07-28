28.07.2017 (12:44)

В рамках проверки боеготовности в соединениях ВВО в Бурятии, развернуты мобилизационные пункты приема личного состава

В рамках проверки боеготовности в соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, развернуты мобилизационные пункты приема личного состава (ППЛС).

Проведение практических мобилизационных мероприятий с гражданским населением не планируется.

Для отработки навыков работников администрации ППЛС проводятся специальные тренировки с привлечением гражданского персонала воинских частей по учету граждан, прибывающих по мобилизации для комплектования подразделений, их распределению по должностям и обеспечению необходимым имуществом.

В начале недели стартовала самая масштабная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа (ВВО) в текущем году с переброской войск общевойскового объединения из Бурятии в Забайкальский край. К проверке в двух объединениях округа привлечено до 7,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 50 самолетов и вертолетов, а также свыше 3 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

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