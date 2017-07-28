28.07.2017 (12:14)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил готовность к проведению военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил готовность моряков к проведению главного военно-морского парада, который пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье в День Военно-Морского Флота (ВМФ).

Генеральная репетиция главного военно-морского парада прошла в исторической части Санкт-Петербурга и Кронштадте. В ней были задействованы корабли, суда, подводные лодки и летательные аппараты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Всего в репетиции было задействовано более 60 боевых кораблей основных классов, катеров и судов ВМФ.

В ходе репетиции в кильватерном парадном строю в акватории Невы прошли тактические группы боевых кораблей, среди которых малый ракетный корабль «Серпухов», корабль противоминной обороны «Александр Обухов», противодиверсионные и патрульные катера нового поколения.

В парадной линии на рейде Невы в репетиции приняли участие установленные на швартовых бочках фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», подводная лодка «Дмитров».

В акватории Кронштадтского рейда в генеральной репетиции приняли участие корабли крупного водоизмещения, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

В назначенных точках Кронштадтского рейда в ходе репетиции размещались тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».

Мероприятие завершилось пролётом парадной группы морской авиации над Сенатской площадью, которая выполнила постановку дымов цветов российского флага.

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