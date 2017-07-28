28.07.2017 (09:02)

Более 1.5 тыс. разведчиков Восточного военного округа вышли на полигоны

На полигонах Восточного военного округа (ВВО) начался масштабный полевой выход подразделений разведки, входящих в состав морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений.

В ходе практической части полевого выхода военнослужащие отработают задачи поиска и ликвидации условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8, а также беспилотных летательных аппаратов «Гранат-1», будут совершенствовать навыки маскировки, устройства засад, налетов, действий в разведдозорах.

Кроме того, с разведчиками проведут комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин.

В ходе тактической подготовки военнослужащим предстоит совершенствовать навыки преодоления препятствий и заграждений «Тропа разведчика», выполнить упражнения по метанию на точность гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

На комплексных занятиях по огневой подготовке разведчики продемонстрируют навыки владения стреляющим ножом и бесшумным стрелковым оружием.

Полевой выход проходит на полигонах в Бурятии, Забайкалье, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях.

Всего на полевой выход привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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